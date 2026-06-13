伊朗局勢｜已故最高領袖哈梅內伊國葬定於7月4日開始 撞正美國國慶

據伊朗國家媒體周六報道，已故最高領袖哈梅內伊的葬禮將於7月4日在德黑蘭開始舉行，7月9日在東北部城市馬什哈德下葬。消息在 美伊雙方預計即將簽署和平協議框架之際宣布，而7月4日正好是美國的國慶日。

伊朗梅爾通訊社報道，哈梅內伊的告別式訂於7月4日、5日在德黑蘭伊瑪目霍梅尼清真寺（Imam Khomeini Mosalla）舉行，這兩天是伊斯蘭曆正月（穆哈蘭姆月，Muharram）的19日與20日。7月6日德黑蘭舉行送葬儀式，7月7日在聖城科姆（Qom）另辦一場送葬儀式。

哈梅內伊的遺體預計7月9日當天於伊朗東北部呼羅珊省（Khorasan Razavi）省會馬什哈德的伊瑪目禮薩聖陵（Imam Reza Shrine），哈梅內伊在馬什哈德出生。這處陵墓是伊斯蘭什葉派的神聖建築群，也是什葉派最神聖的聖地。

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哈梅內伊自1989年起出任伊朗最高領袖，今年2月在以色列和美國對伊朗的空襲中喪生。 伊斯蘭教規定，死者應儘速安葬，理想情況下應在死後24小時內下葬，但由於伊朗局勢不穩，在他死後全國哀悼40天後，原定3月舉行葬禮但無限期押後，因考慮到預計參加人數多達2000萬，保安與後勤安排極為困難。

伊朗國營電視台報導，主辦單位邀請「所有高貴尊敬的人士、全世界自由之士、伊斯蘭教徒、關心伊朗的人們」參加儀式。主辦單位稍後會公布更多儀式詳情。