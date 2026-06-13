Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜已故最高領袖哈梅內伊國葬定於7月4日開始 撞正美國國慶

即時國際
更新時間：21:26 2026-06-13 HKT
發佈時間：21:26 2026-06-13 HKT

據伊朗國家媒體周六報道，已故最高領袖哈梅內伊的葬禮將於7月4日在德黑蘭開始舉行，7月9日在東北部城市馬什哈德下葬。消息在美伊雙方預計即將簽署和平協議框架之際宣布，而7月4日正好是美國的國慶日。

伊朗梅爾通訊社報道，哈梅內伊的告別式訂於7月4日、5日在德黑蘭伊瑪目霍梅尼清真寺（Imam Khomeini Mosalla）舉行，這兩天是伊斯蘭曆正月（穆哈蘭姆月，Muharram）的19日與20日。7月6日德黑蘭舉行送葬儀式，7月7日在聖城科姆（Qom）另辦一場送葬儀式。

哈梅內伊的遺體預計7月9日當天於伊朗東北部呼羅珊省（Khorasan Razavi）省會馬什哈德的伊瑪目禮薩聖陵（Imam Reza Shrine），哈梅內伊在馬什哈德出生。這處陵墓是伊斯蘭什葉派的神聖建築群，也是什葉派最神聖的聖地。

相關新聞 : 伊朗局勢哈梅內伊國葬細節曝光 敲定三城舉行料2000萬人送別

哈梅內伊自1989年起出任伊朗最高領袖，今年2月在以色列和美國對伊朗的空襲中喪生。伊斯蘭教規定，死者應儘速安葬，理想情況下應在死後24小時內下葬，但由於伊朗局勢不穩，在他死後全國哀悼40天後，原定3月舉行葬禮但無限期押後，因考慮到預計參加人數多達2000萬，保安與後勤安排極為困難。

 

伊朗國營電視台報導，主辦單位邀請「所有高貴尊敬的人士、全世界自由之士、伊斯蘭教徒、關心伊朗的人們」參加儀式。主辦單位稍後會公布更多儀式詳情。

最Hit
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
12小時前
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
影視圈
3小時前
明愛醫院KOL女實習醫生被捕 通宵扣查今偕探員到醫院搜證
01:24
明愛醫院KOL女實習醫生被捕 通宵扣查今偕探員到醫院搜證
突發
9小時前
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤，揚言「20元麻辣燙」拿下中國女子，西安女教師被標籤Easy Girl辱華。
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤｜「20元麻辣燙」追到西安女教師 涉辱華標籤Easy Girl
即時中國
15小時前
將軍澳13歲女童偷38萬元現金 用作小紅書打賞
00:59
將軍澳13歲女童偷38萬元現金 用作小紅書打賞
突發
7小時前
01:24
KOL女實習醫生被捕｜Angel今午獲准保釋候查 七月上旬報到
突發
5小時前
「呃錢黨」冒同事WhatsApp借錢 港女秒識破 教科書式神對答曝光 網民爆笑發現：轉數快變「轉速快」｜Juicy叮
「呃錢黨」冒同事WhatsApp借錢 港女秒識破 教科書式神對答曝光 網民爆笑發現：轉數快變「轉速快」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
陳敏兒離世｜二仔廖文信首發聲：我同屋企人一切安好 廖啟智陳敏兒5年內相繼離世惹網民心痛
陳敏兒離世｜二仔廖文信首發聲：我同屋企人一切安好 廖啟智陳敏兒5年內相繼離世惹網民心痛
影視圈
4小時前
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
胡定欣與醫生老公參觀完工聖家堂：2026年有另一半 貼15年前獨遊照疑揭失戀往事與男星有關
胡定欣與醫生老公參觀完工聖家堂：2026年有另一半 貼15年前獨遊照疑揭失戀往事與男星有關
影視圈
6小時前