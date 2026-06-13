印度空軍AN-32運輸機墜毀斷成兩截 5人不幸罹難

印度空軍一架AN-32軍用運輸機13日上午在印度東北部阿薩姆邦執行任務，降落時發生嚴重事故。飛機落地後疑似失控衝撞，引發猛烈火勢，機體斷成兩截，機上5人罹難。

根據印度媒體報導，失事機型為AN-32雙引擎渦輪螺旋槳運輸機，當時正執行物資運補任務，準備降落在喬爾哈特勞里亞空軍基地（Roureah Air Force Station）。飛機在進場降落時發生意外，墜毀並迅速起火燃燒，機身嚴重毀損。現場畫面顯示，失事飛機殘骸散落跑道附近，機體斷成兩截，火勢一度相當猛烈。

印度空軍AN-32運輸機墜毀斷成2截。 X@AdityaRajKaul

勞里亞空軍基地是印度東北地區重要軍事據點之一。印度的AN-32運輸機，由前蘇聯安東諾夫設計局依照印度需求開發，具備高原起降及高溫環境操作能力，在邊境及山區作戰支援上具有關鍵地位，其最高可載運7.5噸貨物，或搭載50名乘客及42名傘兵，現役機隊約有100架。