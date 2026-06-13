ChatGPT Pro｜南韓爆大規模信用卡盜用 有人「未註冊未用過」被碌1500港元

生成式AI巨頭ChatGPT近日驚傳信用卡遭盜刷，受害人報稱未授權扣款，卻遭收取「ChatGPT Pro方案」的高額訂閱費。南韓電視台SBS周五專題報道，已知個案多達800宗，有人沒輸入信用卡號也被ChatGPT收取29.9萬韓圜（約1545港元），還有人說從未用過ChatGPT也被收錢，引發討論。

據指近日南韓各大網路社群與論壇上，出現大量「災情通報」，引發恐慌。許多受害網友貼出手機收費通知簡訊，表示明明從未註冊或使用過ChatGPT，卻突然被碌卡近30萬韓圜。

ChatGPT Pro是目前最貴的訂閱方案。

南韓當局徹查發現，6月共有1368名用戶在南韓境內付款訂閱「ChatGPT Pro方案」，總金額約4億韓元（約206萬港元）。然而其中有多達858宗屬惡意盜刷，金額約2.5億韓元（約129萬港元）。有問題交易涉及樂天、農協、KB國民銀行等9大信用卡公司旗下信用卡。

一名受害者李先生說：「我根本不認識這個網站，也從來沒有在這個平台輸入過任何信用卡號，結果竟然平白無故被扣了一大筆錢！我現在真的很害怕，非常擔心我的其他信用卡是不是也早就被盜取資料。」

700多筆異常付款已退還

相關電子支付系統只需要輸入卡號、有效期限、出生年月日以及密碼前2碼即可完成扣款。ChatGPT營運商OpenAI發表聲明澄清：「這絕對不是ChatGPT在未經用戶同意的情況下自主扣款。」經技術部門追查，證實是大量遭到竊取的信用卡外部個資，被非法分子拿來惡意冒用。官方已在第一時間將受影響的支付手段全面停用。」

負責OpenAI在南韓境內電子支付的第三方支付代理商「NICE資訊通信」，目前已將700多筆被標記為異常的扣款刷退，其餘案件也正加緊審核中。

為了防範盜刷災情持續擴大，OpenAI已暫停綁定新卡功能，並考慮在未來的支付流程中，加入「手機本人實名認證」等驗證方式。