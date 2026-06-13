UFO檔案解密第3波｜美東北部驚見「紅色等離子球」 AI重現執法人員目擊「哈利波特飛天車」畫面

美國五角大廈12日公布第3批原本被列為機密的疑似不明飛行物（UAP / UFO）目擊檔案，包括美國東北部地區民眾目擊發光球的報告。這些球體有時呈現紅色，並散發強烈光芒。前兩批檔案分別於今年5月8日和5月22日公開。



綜合外媒報道，第3批共有72份檔案，時間從1940年代至今年都有，顯示美國官方調查人員不僅針對境內的不明飛行物（UFO）目擊事件展開調查，也曾研究世界各地出現的相關現象。

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檔案涵蓋聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）及國防部的證詞、影片及繪圖紀錄。其中多份報告提到美國東北部大致同一區域曾出現圓球的目擊事件。

一份今年2月的檔案記錄了FBI對兩名目擊者的訪談，受訪者身分及確切地點被塗黑。兩人表示，某天傍晚在自家後院中央看見一道極為明亮的光。根據FBI報告，其中一名目擊者表示：「那種紅色極其鮮豔且美麗⋯⋯（內容刪減）從未見過如此特殊的紅色。」

報告指出，紅色球體直徑約1米，中央有一個如籃球般大小的「白色電漿太陽」。目擊者後來又發現第二顆光球，兩顆光球似乎彼此連接，一同移動離去。數周後，他們又看見數個白色光球以更高的高度飛越住宅上空。

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一份2025年7月的訪談紀錄提及先前的光球目擊事件。FBI報告寫道：「此次觀察地點位於『三角光球』、『紅色光球旋轉』以及『池塘上空光球』等目擊事件發生地點約40公里範圍內。該區域人口稀少，為目擊者熟悉的地點。」

另一宗發生於2024年10月的事件，一個位於地平線下方光源懸浮在池塘上空。報告指出：「該發光物體看起來像一個『類電漿球體』，形狀與亮度會間歇性變化。有時主要光源似乎會分裂成多個較小的發光點。」

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根據證詞AI生成示意影片

這批文件還包含一份五角大廈今年6月2日撰寫的備忘錄。當中記載一名身分未公開、在美國西部工作的聯邦執法人員表示，他於2023年10月，目擊天空中出現一個不明物體，其外觀看來就像《哈利波特》系列中的飛天車。備忘錄還附上根據這名執法人員描述、利用人工智慧（AI）生成的示意圖，用以重現他所看到的物體。不過，備忘錄特別註明：「請注意，這些圖像是在事件發生約兩年半後才製作生成的。」