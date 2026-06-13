伊朗濃縮鈾｜美媒爆美軍擬派地面部隊搶奪 特朗普最後一刻叫停

美國政府差點對一場高風險軍事行動開綠燈！據美媒報道，美軍最高將領上個月底匆忙奔赴佛州，聽取一項有關派遣地面部隊強行進入伊朗，奪取高濃縮鈾的作戰計畫。若計劃執行恐引發全面大戰，但美國總統特朗普（Donald Trump）在最後一刻緊急叫停。

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美媒CNN引述兩名知情人士報道，上述會議於5月19日召開，美國參謀長聯席會議主席肯恩（Dan Caine）甚至被迫中斷在布魯塞爾的北約（NATO）高層會議，急飛佛州坦帕市美國中央司令部（US Central Command）總部。

地面入侵伊朗恐致全球動盪

肯恩隨後向特朗普簡報作戰選項。但幕僚嚴厲警告，此舉極易引發伊朗強烈軍事報復，不僅延長戰線，更會讓全球經濟陷入動盪。知情人士坦言，特朗普聽取警告後叫停行動，他也擔心美軍恐面臨大量傷亡，並質疑美國人民是否會支持。

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美軍秘密規劃這場地面戰之際，特朗普正對外宣稱美伊即將達成開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的協議，也接近完成核計畫談判，聲稱雙方很快就會簽約。

同一時間，德黑蘭當局也沒有坐以待斃。3名知情人士透露，伊朗正籌劃經濟上的「核選項」，一旦談判破裂、戰火重燃，伊朗將唆使也門主要代理人「胡塞武裝組織」（Houthis）全面封鎖曼德海峽（Bab-al-Mandab strait）；在伊朗關閉霍爾木茲海峽數月之際，曼德海峽是全球海運的絕對命脈。

970磅濃縮鈾夠造10枚核彈

奪取或銷毀伊朗的高濃縮鈾，是特朗普至今未能達成的目標。目前伊朗有多達970磅接近「武器等級」的濃縮鈾。國際原子能機構（IAEA）署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）警告，這批庫存足以讓伊朗製造多達10枚核彈。

消息人士透露，這批核原料分散在伊斯法罕（Isfahan）、納坦茲（Natanz）和福爾多（Fordow）核設施，全深埋在地下隧道。自2025年7月美以聯軍空襲後，伊朗便將國際核查人員拒之門外。這批核原料並未被毀，至今仍以氣態保存在地底。

若要控制這批物資，美軍必須投入包含數百名特種作戰人員的大規模地面部隊。軍方評估，這項任務在特種部隊的風險等級落在「高至極端」，意味著即使成功也將付出慘重傷亡。

一名消息人士直言：「要在那些隧道和桶子裏摸索難如登天。我們必須建立龐大兵力，基本上就是一場全面入侵。」美軍還須面對佈滿隧道的詭雷、地對空導彈，及伊朗的大量無人機和彈道導彈。