日航再爆機員違規飲酒瞞報 累航班延誤逾40分鐘 政府怒採嚴重警告

日本航空2名空姐因違反內部航空運輸管理規則飲酒，導致航班延誤逾40分鐘。對此，國土交通省周五（12日）對日航採取嚴重警告處分。涉事兩名空姐包括一名座艙長，事後已遭公司解僱，另一人則被停職。

事發於5月23日，原定執飛日航由廣島出發、前往羽田班機的座艙長及另一名空姐，違反公司內部基於民用航空法制定的航空運輸管理規則，在執勤前12小時內飲酒，導致該班機延誤了40多分鐘。

日本航空2名空姐因違反內部航空運輸管理規則飲酒，導致航班延誤逾40分鐘。JAL粉絲專頁

國土交通省對日航採取嚴重警告處分。日航FB

座艙長與另一空姐違規飲酒

國土交通省處分書中指出，涉事的座艙長因為想等待時間流逝、降低酒精濃度數值，而將原應在從住宿處出發前進行的公司內部行前檢查，刻意推遲至抵達機場時才進行；至於一同飲酒的一名30多歲空姐，則在當天以身體不適為由退出執勤，因此未接受酒精檢查便離開班表。由於臨時更換人力耗費時間，最終導致廣島飛羽田的252號航班延誤逾40分鐘才起飛。

該座艙長與另一名涉事空姐在接受公司查問時，皆作出虛偽陳述，因此被判定有意隱瞞執勤前一日違反規定飲酒的事實。

執勤前夕犯規瞞報

處分書也提到，儘管同行執勤的其他空服員已再三提醒該名座艙長應進行公司內部行前檢查，但公司管理層卻未能掌握狀況，亦未能迅速判斷該員是否適合執勤，表明其安全管理系統並未充分發揮功能。

國土交通省更在處分書中指出，日航的安全意識至今仍未徹底落實到每位員工身上，除了採取嚴重警告處分外，更指示日航在7月17日之前，必須提交具體的預防再犯對策。

日航解僱涉事座艙長

日航除了對座艙長作出解僱處分、對另一名空姐處以停職處分外，也已決定對全體共37名董事實施減薪處分。據報涉事座艙長50多歲，已有34年資歷。

日航在去年也曾發生過國際線機長違反內部規定飲酒的事件，當時造成出發航班延誤，同樣遭到國土交通省採取嚴重警告處分。

頒外宿地點禁酒令

日航對此發布聲明表示：「儘管我們先前已因屢次發生飲酒事件，持續推動防範措施，卻依然發生了這樣的事件，我們深感事態嚴重，並致上最深切的歉意。」

在醜聞持續延燒下，日航已緊急宣布，對所有組員重新實施「外宿地點禁酒令」，且目前未設期限。這也是日航自2024年曾實施約半年的禁酒措施後，再度祭出同樣禁令。至於飛行員的外宿禁酒規範，則將持續執行。