阿蘇火山墜機 | 2台人命喪5個月 遺體回收下周啟動 4.4億日圓國庫支付
更新時間：13:02 2026-06-13 HKT
發佈時間：13:02 2026-06-13 HKT
發佈時間：13:02 2026-06-13 HKT
日本熊本縣阿蘇火山一架觀光直升機今年1月20日墜毀，導致機上2名台灣遊客及一名日籍駕駛員共3人死亡。由於火山口環境險惡，救援人員難以接近，遺體一直未能運出。熊本警方規劃下周一（15日）起展開無人重型機械作業，希望能收回機身和遺體，目標8月底前完成。
墜機現場是阿蘇中岳第1火山口附近，無人機影像事後發現火山口有直升機殘骸，也有疑似3人倒臥的身影。當局表示，由於火山口會噴出有毒氣體，溫度也高達攝氏100度，人員無法靠近，因此事發後近5個月仍無法回收機體與遺體。
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無人機械負責運出遺體
熊本縣警察打算將這項回收任務外判給擁有在高海拔、陡坡施工經驗的廠商，由千葉縣建設公司負責進行，所有的機械都會透過遠距操控，不會有人員進入火山口，外判費用推估在4.4億日圓（約2100萬港元）左右，全由國庫支付。
日媒報道，回收費用原本應由直升機公司負責，不過由於當局與公司協商陷入膠著，於是決定把費用當做調查一部分，由國庫支出。
阿蘇火山口封閉至今
在這宗事故發生後，原本極受遊客歡迎的阿蘇火山口便不再對外開放，阿蘇山公園道路就封閉至今。由地方政府和相關單位組成的「阿蘇火山防災會議協議會」，12日宣布作業人員從15日至7月底可進出道路。
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