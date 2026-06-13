匈牙利新政府撤銷否決 歐盟重啟烏克蘭入盟談判

歐盟宣布將於周一（15日）重啟與烏克蘭及摩爾多瓦的入盟談判。此舉是在匈牙利新政府同意撤銷前親俄總理所設下的否決權後達成的重大突破，為兩國邁向歐洲一體化注入強心針。烏克蘭視歐盟成員身份為戰爭結束後穩定未來的重要「安全保障」。

歐盟理事會主席科斯塔與歐盟委員會主席馮德萊恩發表聯合聲明，確認所有成員國已同意開啟與烏克蘭、摩爾多瓦的第一階段入盟談判。他們強調，這項決定是對兩國在面臨巨大挑戰下仍堅持改革的肯定，並指出在充滿不確定性的世界中，擴大歐盟符合各方的共同利益。

歐盟理事會主席科斯塔（左）與歐盟委員會主席馮德萊恩（右），大力支持澤連斯基。路透社

歐盟同意重啟與烏克蘭入盟談判。路透社

烏克蘭的入盟之路依然漫長。法新社

首輪談判涵蓋法治與民主制度

周一的首輪談判將從最核心的「基本原則」章節開始，內容涵蓋法治與民主制度等兩國必須遵守的基本價值。

烏克蘭總統澤連斯基對此表示高度歡迎，認為這對正在抵禦俄羅斯入侵的烏克蘭人民而言，是極具意義的政治與道德支持。

在此之前，烏克蘭與摩爾多瓦都已獲得歐盟候選國地位，不過烏克蘭一直面臨匈牙利前總理歐爾班領導的政府否決，摩爾多瓦則是國內政治情勢受到境外勢力干預，因此入盟談判卡關甚至停滯。

匈牙利新政府撤銷烏入盟談判障礙

今次外交突破得益於匈牙利政局變天，新任總理毛焦爾與基輔當局就烏克蘭境內匈牙利少數族裔的權益達成協議，因而撤銷了前總理歐爾班長期以來對烏克蘭加入歐盟的否決權。

然而，烏克蘭的入盟之路依然漫長。毛焦爾強調，他反對讓烏克蘭「快速通關」加入歐盟。他指出，若烏克蘭能在未來10至15年內完成所有33個談判章節，匈牙利屆時將會對此舉行全民公投。

根據歐盟的相關規定，入盟談判的整體內容由6大主題集群共33個章節組成，候選國家必須逐一針對這些內容與歐盟談判，並修正本國法律以符合歐盟標準，才能持續推進談判，完成所有談判後才能成為歐盟成員國。