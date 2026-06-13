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美德州爆大規模槍擊釀2死10傷 槍手與警對峙數小時後身亡

即時國際
更新時間：08:30 2026-06-13 HKT
發佈時間：08:30 2026-06-13 HKT

美國德州米德蘭市周五（12日）發生大規模槍擊事件，造成包括槍手在內的2人死亡、10人受傷。

槍手為45歲的維拉雷亞爾（Victor Mata Villarreal）。他當天早上向警察和行人開槍，造成1人當場死亡、10人受傷。

維拉雷亞爾之後將自己反鎖在一家廢棄的獸醫診所內，警方派出數十輛警車到場戒備。在與警方對峙數小時後，維拉雷亞爾被發現已經死亡。目前相關調查正在進行中，警方未透露槍手死亡原因。

在警員調查期間，有直升機在上空盤旋。美聯社
在警員調查期間，有直升機在上空盤旋。美聯社
德州槍擊案現場，警員封鎖調查。美聯社
德州槍擊案現場，警員封鎖調查。美聯社
警方在案發現場調查。美聯社
警方在案發現場調查。美聯社
警車到場調查。路透社
警車到場調查。路透社

現場傳出至少40槍聲

目擊者說，現場傳出至少40下槍聲，該獸醫診所其後傳來類似小爆炸聲的聲音，並看到多名全副武裝的警察衝進停車場。

米德蘭市長布隆表示，警方使用機械人和無人機錄像確認槍手已經死亡。

槍手案發前已被通緝

當地警方指，槍手6月10日曾向一名警察開槍，在12日槍擊事件發生前就已被通緝。該名警察未受傷，並開槍還擊，槍手隨即駕車逃離，其後槍手車輛在不遠處被發現，但空無一人。

維拉雷亞爾曾因2009年在聖安吉洛非法攜帶槍械被定罪。法庭紀錄也顯示，他曾多次被捕。

美今年已爆182宗大規模槍擊

槍械暴力在美國屢見不鮮，據美國「槍械暴力檔案」網站最新統計數據顯示，美國今年已發生182宗大規模槍擊事件。該網站將大規模槍擊事件定義為造成4人及以上受傷或死亡的槍擊事件，其中不包括槍手。

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