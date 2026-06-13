伊朗局勢｜伊外長稱美國承諾不發動戰爭及不威脅 僅接受境内稀釋處理濃縮鈾
更新時間：05:45 2026-06-13 HKT
發佈時間：05:45 2026-06-13 HKT
發佈時間：05:45 2026-06-13 HKT
伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，伊朗在核問題上的立場並無改變，如需處理現有高豐度濃縮鈾庫存，只能在境內進行「稀釋處理」，拒絕將相關材料運往海外。
諒解備忘錄或未來數天內簽署
他指出，伊朗目前尚未就核議題作出任何實質性決定，但強調任何潛在協議中，處理濃縮鈾庫存的唯一可接受方式，是在伊朗境內完成技術處理，而非轉移至境外。他同時透露，伊朗與美國之間的「諒解備忘錄」有可能在未來數天內簽署，初步階段或以遠程電子方式進行，其後再正式公布內容。
阿拉格齊表示，相關草案亦涵蓋更廣泛的地區安全安排，包括在多條戰線實現停火，其中涉及黎巴嫩局勢，並強調伊朗「不會讓黎巴嫩孤立無援」。
美國承諾不發動戰爭
在安全與政治承諾方面，他稱美方在諒解備忘錄承諾不發動戰爭、不使用威脅手段，並尊重主權及互不干涉內政，雙方正就最終文本持續磋商。
他又提到，霍爾木茲海峽及美方解除海上封鎖的安排亦已納入備忘錄討論範圍，並強調海峽管理方式將不會回到戰前狀態，形容其為伊朗重要戰略工具。
此外，阿拉格齊透露正考慮設立機制，處理伊朗被凍結資金及推動經濟重建方案，但相關細節仍需在後續談判中進一步敲定。
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