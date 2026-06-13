伊朗局勢｜巴總理：美伊和平協議文本達成一致 伊外長：協議「從未如此接近完成」

巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）周五表示，美國與伊朗已就和平協議的最終文本達成一致。夏巴茲在社交平台X發文稱，雙方已達成「最終並獲同意的和平協議文本」，巴基斯坦正與美伊兩國密切合作，推動落實下一步安排。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）亦表示，美伊協議「從未如此接近完成」，但強調傳媒不應對協議內容作出揣測，顯示談判或已進入最後階段。

不過，美伊雙方至今仍未公布協議全文內容。伊朗官方媒體早前引述消息人士披露部分條款，包括凍結資產安排及霍爾木茲海峽控制權等內容，但遭美方否認。美國副總統萬斯表示，相關報道並不準確，強調伊朗核計劃拆除、核材料處置及霍爾木茲海峽重開等內容，仍是談判核心議題。

美國總統特朗普較早前曾表示，協議文件已接近完成，最快可於本周末在歐洲簽署，並稱伊朗已同意不發展核武；一旦協議正式落實，美方將解除對伊朗港口的封鎖，而霍爾木茲海峽亦會重新開放。伊朗方面則強調，尚未就協議作出最終確認。