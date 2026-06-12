伊波拉病毒｜剛果疑似零號病人死於腹膜炎 「壓破棺材」葬禮恐致超級傳播

非洲剛果民主共和國（民主剛果）的伊波拉病毒疫區擴大，聯合國世界衛生組織專家表示，此次疫情「盲點」很多，全貌仍不明朗。路透社11日報道，2月初一場「壓破棺材」的葬禮，可能是疫情最早期的一場超級傳播事件。

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民主剛果衛生部調查小組4名專家為找出「零號病患」，持續追查重災區可疑事件，其中今年2月4日的一場葬禮，可能是疫情最早期的超級傳播事件之一。路透社11日發布深度報道，訪問醫生、官員、死者家屬，並查閱醫院、墓園、政府紀錄，設法找出哪些環節出問題。



伊圖里省44歲牧師丹尼斯（Paluku Makundi Denis）2月4日去世入棺，棺材從省會布尼亞（Bunia）運往金礦小鎮蒙布瓦盧（Mongbwalu），用的只是一台老舊的日產休旅車。車輛後排座椅放倒以安置棺材，一群年輕家屬只好坐在棺材上。路況顛簸車程長，抵達蒙布瓦盧時，棺材已破裂塌陷。該鎮人口約13萬，很多是流動人口。

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遺體傳染力強 葬禮儀式超高危

社區數十人齊聚牧師家院子為他送終。死者70歲老父看到棺材破裂無法接受，趕緊買一口新棺材，部分人士守靈按習俗，在遺體移入新棺前摸過遺體。守靈習俗甚至包括親吻遺體，目前不清楚當天有沒有人親過，若牧師真的帶有伊波拉病毒，可能出現超級傳播。



遺體在日落前送往墓園下葬。鎮長表示，幾天後社區開始有人生病，葬禮後2星期內已有50人死亡，死者包括牧師36歲的弟弟及親戚。這個「家族群組」有發燒、嘔吐、腹瀉症狀，部分出血，全是感染伊波拉病毒典型症狀；此後，4月到5月全鎮至少108人死亡。

「家族群組」典型伊波拉症狀

布尼亞一所醫院的醫護人員表示，牧師2月3日死於腹膜炎，當時官方完全不知疫情發生，故未有採檢。倫敦大學衛生暨熱帶醫學院傳染病學教授海曼（David Heymann）指出，腹膜炎正是伊波拉病毒重症症狀之一，但因當時未檢驗，也無法確認牧師死因。

官方調查小組監測流行病學家推估，邦迪布焦病毒株（Bundibugyo）可能已在蒙布瓦盧鎮傳播4到6個月，須繼續努力調查上述牧師是否死前已感染伊波拉病毒。世衛祕書長譚德塞拒絕評論牧師病例，僅稱此刻持續調查疫情爆發的多種可能。

罕見的邦迪布焦無疫苗或已證實有效的藥物可用，致死率30%至50%。世衛派駐民主剛果東部的流行病學家波倫（Olivier le Polain）表示，部分高風險區仍有許多盲點，亟需加強監測。

目前疫情全貌仍不為人知，民主剛果東部收容3萬人的克潘巴難民營（Kpangba camp）確認2名死者感染伊波拉，難民營傳播風險高，須加強預防因應。