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Meta疑似故障Facebook及Messenger一度無法登入 逾十萬用戶受影響

即時國際
更新時間：21:51 2026-06-12 HKT
發佈時間：21:51 2026-06-12 HKT

Meta旗下社交媒體平台Facebook及Instagram周五早上出現大規模服務中斷，導致數以萬計用戶無法正常使用，不過至中午前後已逐步恢復正常運作。

據監測網站Downdetector數據顯示，截至美國東岸時間周五上午約10時，超過11.3萬名用戶回報Facebook出現故障，另有約1.5萬人指Facebook Messenger受影響，Instagram亦錄得近1萬宗相關報告。

報告顯示，今次服務中斷持續時間不長，不少用戶在約一小時內已陸續恢復登入及使用Facebook。至下午1時左右，相關投訴已大幅下降至Facebook及Instagram不足800宗，Messenger約200宗。

網絡監測機構NordVPN的追蹤數據亦顯示，大部分Facebook服務在上午11時30分前已恢復正常，Instagram則至中午12時30分左右逐步恢復穩定。

雖然主要服務已恢復，但Downdetector留言顯示，部分用戶至下午仍然無法正常使用部分功能，包括無法發佈相片或留言評論等。

Meta方面截至當日仍未就事故作出詳細回應

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