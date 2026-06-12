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日本東奧「空手道王子」西村拳性侵醉女 因已和解二審改判緩刑

即時國際
更新時間：19:51 2026-06-12 HKT
發佈時間：19:51 2026-06-12 HKT

曾代表日本出戰東京奧運的前空手道選手西村拳被指控性侵酒醉女子，甚至偷拍影片，去年9月被判刑3年後上訴。大阪高等法院二審宣判，鑒於西村拳已跟被害人達成和解，法官改判3年有期徒刑，緩刑5年。

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根據此前報道，西村拳被指控於2022年11月，與受害女子接連到3間餐廳小酌，隨後將爛醉的受害人帶回自家，趁其意識模糊時犯案。西村壓制女子腰部強行性侵，導致其身體擦傷，甚至留下憂鬱性精神官能症等後遺症。

西村承認確實發生性行為，但否認起訴內容，強調是合意性交。

大阪地方法院2025年9月一審認為，西村拳犯下「準強制性交致傷」與「強制性交致傷」等罪名，判處3年有期徒刑。

西村拳不服提出上訴，大阪高院6月12日二審宣判，法官仍痛批其惡行，但鑑於西村拳在一審判決後已和受害女子和解，法官改判其有期徒刑3年、緩刑5年。

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