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David Hockney｜英國當代藝術巨匠霍克尼逝世 享年88歲

即時國際
更新時間：18:37 2026-06-12 HKT
發佈時間：18:37 2026-06-12 HKT

英國當代藝術家大衛霍克尼 （David Hockney）的公關負責人周四宣布，這位藝術家周四在倫敦家中安詳離世，享年88歲。他的畫作以絢麗的色彩捕捉了世界的萬千景象，被形容為「20世紀和21世紀當代藝術界最重要的藝術家之一」。

霍克尼出生於英格蘭北部，但一生大部分時間都生活在南加州，陽光普照的郊區景色成為他作品中的重要主題。

晚年，他重返歐洲，在家鄉約克郡的林木蔥鬱的山丘以及法國諾曼第地區的田野和樹木中汲取了新的創作靈感。他成為英國最受推崇的藝術家之一，作品在拍賣會上屢創紀錄高價。

霍克尼許多作品營造夢幻般的世界：光影在水面和窗戶間跳躍，人物形象則以扁平的啞光丙烯顏料描繪而成。他在1979年接受《洛杉磯時報》採訪時說道：「我每天都充滿激情，倫敦有很多沉悶的地方，但我在洛杉磯從找不到任何沉悶之處。」

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