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ISP-Myanmar｜美籍緬甸智庫負責人敏辛在昆明被捕 涉從事間諜活動

即時國際
更新時間：17:55 2026-06-12 HKT
發佈時間：17:55 2026-06-12 HKT

 

美國籍緬甸智庫「緬甸戰略與政策研究所」（ISP-Myanmar）執行董事敏辛（Min Zin）在中國被捕。外交部發言人林劍在例行記者會上表示：「敏辛因涉嫌從事間諜活動、危害中國國家安全，已依法被有關機關採取刑事拘留措施。」他並指出，中方已就此事通知美國駐廣州總領事館。

緬甸官方早前發布昂山素姬的近照。
緬甸官方早前發布昂山素姬的近照。

路透社引述3名知情人士報道，敏辛約2周前在昆明機場被捕。特朗普上月剛完成北京訪問，目前中美雙方正積極重建溝通管道。美國國務院與ISP-Myanmar均未置評。

敏辛是曾參與緬甸1988年民主運動的學生，後赴美國加州大學柏克萊分校攻讀政治學。他是ISP-Myanmar的創辦成員之一，該智庫最初設於緬甸境內，2021年軍事政變後遷往海外，持續追蹤緬甸國內局勢。

ISP-Myanmar持續追蹤緬甸國內局勢。 官網截圖
ISP-Myanmar持續追蹤緬甸國內局勢。 官網截圖

緬甸軍方於2021年政變推翻諾貝爾和平獎得主昂山素姬領導的民選政府，隨即引爆曠日持久的內戰，軍政府與親民主武裝力量及各地少數民族武裝之間激烈交火至今。

ISP-Myanmar近期研究重點包括緬甸政治過渡進程，以及軍政府首腦敏昂萊（Min Aung Hlaing）在軍方主導的選舉後出任總統的相關動態，同時也密切關注緬甸持續惡化的經濟形勢。

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