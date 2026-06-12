加州名媛撞死小兄弟 判民事賠償近14億港元

美國加州洛杉磯社交名媛麗貝卡．格羅斯曼（Rebecca Grossman），於2020年酒後駕駛，撞死一對年僅8歲與11歲的小兄弟。她被指與前MLB道奇隊球員埃里克森（Scott Erickson）開車追逐，魯莽駕駛，兩人皆被裁定須為小兄弟的死負責，須向家屬支付1.76億美元（近14億港元）民事賠償。

案情指， 格羅斯曼和埃里克森事發前在餐廳喝酒，之後分別駕車離開，在街頭飆車。 事發路段限時速72公里， 專家證人作證稱，埃里克森的車超速走在前面，差點在班馬線接到伊斯坎德爾一家，尾隨的格羅斯曼以大約時速117.5公里撞上了兩個男孩，11歲的哥哥馬克（Mark Iskander）被拋至76米外，身上留下了格柵撞擊的痕跡；弟弟雅各（Jacob Iskande）則倒卧在地。

格羅斯曼辯稱沒有醉酒，只是因為看到孩子的母親，分心才撞上小兄弟。但她撞人後並沒有停車，直至車輛在更遠路段故障後才停了下來。

現年62歲的格羅斯曼，於2024年被判兩項二級謀殺罪、兩項過失殺人罪（嚴重疏忽駕駛）和一項肇事逃逸罪，目前正在服刑，刑期為15年至終身監禁。她提出上訴，3月被第二巡迴上訴法院一個合議庭維持原判。

埃里克森未受刑事指控，但在民事案中被認定須為小兄弟的負責上責任。

洛杉磯陪審團周三另外裁定，格羅斯曼需向死者父母支付2,100萬美元（約1.65億港元）的懲罰性賠償金。 埃里克森也需支付117萬美元（約917萬港元）的懲罰性賠償金。