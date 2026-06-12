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外籍情侶泰國河邊棄嬰致死被捕 事前曾舉行「神秘儀式」

即時國際
更新時間：15:20 2026-06-12 HKT
發佈時間：15:20 2026-06-12 HKT

泰國東北部烏隆他尼府一名初生女嬰被遺棄在河邊樹下，送醫後不幸夭折。泰國警方調閱閉路電視後，確認遺棄嬰兒的是一對外國籍情侶，11日將他們拘捕。

鬼鬼祟祟放下嬰兒繞道逃走

據泰媒報道，三名10到12歲的小孩，於10日傍晚相約到運河邊釣魚，在一處樹下發現不明物體，近看赫發現是嬰兒，隨即報警。救援人員火速到場，發現嬰兒身體仍溫熱，但已經沒有脈搏，緊急實施心肺復甦術，惜回天乏術。

警方隨即調閱附近閉路電視畫面，發現一名身材高大的歐美男子與一名歐美女子，神色詭異地沿著當地的「桑提萬寺」（Santiwan Temple）後方道路步行，隨後轉入一條巷內。兩人在運河旁一處民宅附近停下腳步，環顧四周後，將懷中的女嬰藏在大樹底下的草叢中，接着刻意繞道走另一條路逃離現場。

1400泰銖住宿嫌貴 

辦案人員沿兩人離開的路線查訪周邊旅館，一名酒店員工說，該外籍男子一度詢問房價，聽到一晚住宿要1400泰銖（約335港元）後嫌太貴，掉頭就走，未有入住。

警方11日下午突襲烏隆他尼市中心的一家酒店，將這對男女逮捕歸案。根據調查，女子為29歲美國籍公民，男方則為39歲瑞典籍公民。據指兩人在遺棄嬰兒前，還曾在一間咖啡廳內對嬰兒進行某種「神秘儀式」。

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