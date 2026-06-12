美加州醫療用品倉庫大火 30分鐘吞噬9萬平方米建築︱有片

美國加州特雷西市（Tracy）周四（6月11日）下午發生罕見火災，一棟逾9萬平方米的醫療用品倉庫突發大火，並在半小時內遭烈火吞噬，現場更頻傳連環爆炸。幸而倉庫全員已安全撤離，起火原因不明，暫無傷亡報告。

暫無傷亡 起火原因未明

美國加利福尼亞州特雷西市（Tracy）於當地周四下午1時左右發生嚴重火災。該市一間由全美最大醫療外科產品供應商「Medline Industries」營運的醫療倉庫突發大火。

由於火勢迅速蔓延，面積超過92,000平方米的整棟建築在30至40分鐘內便遭烈火吞噬。現場更頻頻傳出連環爆炸聲，消防部門證實爆炸來自卡車輪胎及倉儲內的醫療物資。該建築大火還波及周邊建築物，包括聯邦快遞（FedEx）和亞馬遜（Amazon）的倉庫。

特雷西消防局長蘭德爾．布拉德利（Randall Bradley）指出，此火災面積之大，在加州乃至全美都極其罕見，預計消防人員需要耗費數天時間才能將火勢徹底撲滅。

該公司已確認清點完所有員工與現場人員。截至周四晚間，起火原因仍不明，目前暫無傷亡報告。

此外，由於火場面積巨大產生大量火屑，被點燃碎片就隨風散落到市內多個街區，並引發了零星火災。