行山執到寶 | 捷克2男抄捷徑發現中歐最偉大寶藏 爽領近440萬獎金

捷克2名男子去年2月在靠近波蘭邊境的茲維奇納山（Zvičina Hill）行山期間，意外發現驚人寶藏，包括至少5公斤的黃金、近600枚古幣與30餘件珠寶。事後，2人將文物移交給博物館，並根據捷克法律，獲頒1170萬捷克克朗（約439萬港元）的獎金，刷新當地紀錄。

這2名登山客意外發現這批寶藏後，並未據為己有，而是全數交給東波西米亞博物館（Museum of Eastern Bohemia）。當局盛讚，這項發現是「捷克共和國，或者更準確地說，是整個中歐地區最偉大的寶藏之一」。

捷克2名登山客在深山發現近600枚金幣。東波希米亞博物館

2名登山客無意間從山裡石牆中發現一箱寶藏。IG

這批寶藏將於東波希米亞博物館展出。維基百科

山𥚃石牆驚現598枚金幣

東波希米亞博物館考古部主管諾瓦克（Miroslav Novak）指出，這2名登山客在山區抄捷徑時，無意間從山裡石牆中發現一個鋁罐，裡頭裝有598枚金幣，以黑布包裹並排列整齊。在距離不遠處，2人又挖出一個金屬盒，內含鼻煙盒、手鐲、梳子與小鑰匙等金飾。

不同於一般考古出土品多數來自古代或中世紀，這批金幣中最晚一枚來自1921年，顯示這批財寶可能是在20世紀被藏起。

疑20世紀收藏 或源自猶太人

寶藏中的金幣中，約一半來自法國、比利時等西歐地區，其餘則來自俄羅斯、巴爾幹半島、鄂圖曼帝國與非洲。部分巴爾幹半島金幣上甚至有穿孔，顯示其曾用作傳統服飾或婚禮飾品。各個來源暗示，這批財寶可能屬於跨國背景人士或群體。

這項發現引發歷史學者推測，包括是否為戰後無法返回的德國居民、戰亂中逃離的猶太人或其他移民所遺留。捷克在1938年被納粹德國佔領前，波希米亞與摩拉維亞地區有約12萬名猶太人，戰爭期間大量猶太人與其他族群被迫遷移、驅逐或送至集中營。戰後更有多達300萬名德國人被迫離境。

交予博物館 獲意外之財

這項發現也替2名登山客帶來意外財富。根據捷克法律，發現寶藏者可獲得相當於發現物價值10%的獎勵；不過若發現物是黃金，則會依物品全額價值給予獎勵。當地官員表示，因為今次的寶藏直接涉及黃金，依法會以100%價值計算。以這批寶藏的規模來看，這確實是一筆異常可觀的獎勵。

如今2人獲頒1170萬捷克克朗，遠遠超過捷克過去的最高紀錄。先前紀錄保持者是2015年一名發現寶藏者，當時發現一批10世紀銀幣，獲得200萬捷克克朗（約75萬港元）。

博物館擬展出這批珍寶

博物館館長格魯利希（Petr Grulich）直呼這項發現不可思議。他說：「通常送到我們這裡的發現物，獎勵金額大多只有數萬等級，這真的非常特別。我在擔任博物館館長期間，從未遇過像這樣的事情。」

目前館方正在積極籌備，計畫公開亮相這批珍寶。