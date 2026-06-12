特朗普AI影片化身火影忍者 惹怒日本動漫迷 逾2萬人聯署抗議

美國總統特朗普在社交媒體上使用日本人氣動漫與漫畫角色影像，包括發布AI影片將自己化身為《火影忍者》主角漩渦鳴人，已引發日本社會反彈，已有超過2萬人參與網上連署，向白宮與特朗普表達抗議，要求停止未經授權使用日本動漫作品。

已有近2.4萬人在請願網站Change.org參與名為「保護日本漫畫」（Protect Japanese Manga）的連署。隨著爭議持續擴大，日本網民及動漫社媒呼籲美國政府尊重知識產權及創作者意願，不應將廣受歡迎的動漫角色作為政治宣傳工具。

特朗普AI影片化身火影忍者，惹怒日本動漫迷。Truth Social

日本動漫迷向特朗普表達抗議。美聯社

特朗普在社交媒體上使用日本人氣動漫與漫畫角色影像，引發日本動漫迷強烈不滿。法新社

扮《火影忍者》主角漩渦鳴人

事緣特朗普在社交平台上分享一段由AI生成的音樂影片，畫面呈現特朗普騎在駱駝上、在印度街頭騎電單車，以及騎在獅子背上的場景。雖然影片歌詞未提及日本，但其中出現一名身穿橙色與黑色服裝、做出類似忍術結印動作的角色，其外型被認為令人聯想到日本人氣動漫《火影忍者》主角漩渦鳴人。

此外，白宮今年3月也在一段影片中將《漫威》、《遊戲王》和《龍珠》的片段與美軍轟炸伊朗的畫面剪輯在一起。

事件曝光後，日本社交媒體出現大量批評聲音。連署者抗議白宮在社交媒體平台X的官方帳號在未經授權情況下，使用《龍珠》、《遊戲王》及《火影忍者》的圖像。部分自稱動漫作品粉絲的網民留言表示，不希望喜愛的作品被牽涉其中，亦有人呼籲停止相關做法，並要求政府關注事件。

3月發起連署 近2.4萬人簽名

連署者及粉絲認為，這些角色向全球觀眾傳達了勇氣、友誼與堅持等重要價值，而特朗普以這種方式使用它們，違背了創作者的原意。

連署發起人指出，這項請願最早於3月發起，已呈交給日本政府。

日外務省向美使館提交涉

根據請願書，日本外務省隨後已就白宮官方X帳號未經授權使用《遊戲王》與任天堂遊戲內容一事，向美國駐日本大使館提出交涉。

寶可夢國際公司（Pokémon Company International）亦已對特朗普使用其影像表達譴責。