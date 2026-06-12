華盛頓國家廣場草坪驚現「8647」 疑威脅特朗普暗號 警方展開調查

美國首都華盛頓國家廣場草坪上疑似被人塗上「8647」四個巨型數字，由於「86」在美國俚語中常意味著「驅趕某人或除掉某物」；而特朗普則是美國第47任總統。當局懷疑是威脅殺死特朗普的暗號，已就事件展開調查。聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）亦曾在社交媒體發布在沙灘上用貝殼砌成的「8647」，今年4月被司法部起訴涉嫌威脅特朗普。

從高空拍攝的圖片顯示，草坪上部分草地變成啡色，形成「8647」數字的形狀，其中可明顯看到8、6和7的數字，但數字4則較為模糊。警方指出，草坪變色原因尚未確定，已採集草進行檢測，調查仍在進行中。當局強調會嚴肅看待任何針對總統的威脅，亦絕不容忍破壞公物行為。

公園警察在聲明中表示，他們是於11日上午11時30分左右接到草坪遭到破壞的報告。警方指出，草坪變色原因尚未確定，已採集草進行檢測，調查仍在進行中。

特朗普80歲生日前夕現威脅暗號

特朗普即將於6月14日慶祝80歲生日，而「8647」通常被用作反對特朗普的暗號。在餐飲業中，數字「86」常被用作代碼，表示取消或移除訂單或顧客。而特朗普是第47任總統。

白宮發言人戴維斯英格爾告訴美國有線新聞網（CNN）：「任何參與或支持政治暴力或暗殺文化的人都必須受到最嚴厲的譴責。」

FBI前局長亦曾用貝殼砌「8647」

值得注意的是，這數字此前已引起爭議，聯邦調查局前局長科米也曾在社交媒體上發布用貝殼拼出「8647」數字的圖片，今年4月被司法部起訴涉嫌威脅特朗普。

科米正面臨多項與涉嫌威脅殺害特朗普有關的指控。他否認了這些指控，並稱檢方出於政治動機。