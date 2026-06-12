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蘋果全球啟用防盜機制 保護用戶帳號資料 失竊iPhone難再轉售

即時國際
更新時間：09:20 2026-06-12 HKT
發佈時間：09:20 2026-06-12 HKT

由於美國蘋果公司生產的iPhone具備高轉售價值與龐大的國際黑市需求，失竊率通常高於其他品牌智能手機。蘋果公司為此開啟一項「 kill switch 」（遠端停用機制）功能，以保護用戶帳號與個人資訊。這將防止竊賊更改密碼、重新連接手機網絡，繼而轉售裝置。

蘋果在最近一次全球手機系統更新中，將「失竊裝置保護」設定為所有用戶的預設功能。

蘋果將「失竊裝置保護」設定為所有用戶的預設功能。路透社
蘋果將「失竊裝置保護」設定為所有用戶的預設功能。路透社
倫敦警察廳與蘋果將共享遭搶手機的資料。路透社
倫敦警察廳與蘋果將共享遭搶手機的資料。路透社
倫敦手機盜竊問題嚴重，每天約有200部手機失竊。美聯社
倫敦手機盜竊問題嚴重，每天約有200部手機失竊。美聯社
倫敦每天約有200部手機失竊，其中大部分都是iPhone手機。法新社
倫敦每天約有200部手機失竊，其中大部分都是iPhone手機。法新社

iPhone佔全球手機盜竊案80%

手機一旦失竊，用戶可透過另一台裝置，例如筆電、平板或他人的手機，登入iCloud.com/find將手機登記為「遺失」。這項功能實際上就會扮演kill switch的角色，使該手機在機主重新輸入密碼前無法使用。

根據一項具里程碑意義的協議，倫敦警察廳與蘋果將共享遭搶手機的資料，使警方能追蹤手機，並確認它們是否重新流入市場。

全球統計顯示，失竊的智能手機中約有半數至8成是iPhone，在倫敦及三藩市等國際都市，專門鎖定iPhone的組織型犯罪與街頭扒手更為猖獗。

倫敦每日200部手機失竊

英國《每日郵報》報道，倫敦手機盜竊問題嚴重，每天約有200部手機失竊，其中大部分都是iPhone手機。

倫敦警察廳廳長羅利爵士（Sir Mark Rowley）宣布將致函內政大臣、要求立法迫使其他業者讓失竊手機無法使用後，其他公司也面臨跟進壓力。此舉旨在瓦解僅在英國每年就總值超過5000萬英鎊（近5.2億港元）的黑市。

英擬建全國失竊手機登記系統

警方希望建立一個全國失竊手機登記系統，並要求電訊巨頭分享資料，了解竊賊是否能將失竊裝置重新連上網路，以便轉售。 

報道指出，蘋果是第一家同意在全球範圍內修改安全設定的科技公司，將防盜保護預設開啟，保護使用者帳號與個人資訊，以防止竊賊更改密碼、重新連接手機網絡並轉售。

如果失竊手機無法被重新使用，它就會變成毫無價值。

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