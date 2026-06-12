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世界盃2026｜墨西哥開門紅場內觀眾狂歡 場外示威者與警察混戰︱有片

即時國際
更新時間：11:55 2026-06-12 HKT
發佈時間：11:55 2026-06-12 HKT

世界盃周四（11日）在墨西哥城揭幕，東道主墨西哥於阿茲特克球場迎戰南非。最終墨西哥以2比0搶下首勝，不過南非領到2張紅牌、墨西哥也吞下1張紅牌。不過在開踢後不久，墨西哥城安全部門就表示，約有200名蒙面人士脫離原本的示威隊伍後與警方發生衝突，相關情況在警方介入後逐漸獲得控制。

道路一度要封閉

在首戰開始後不久，部分示威者試圖接近球場入口，隨後與警方爆發衝突。現場畫面顯示，有人向警方投擲石塊、雜物與燃燒物品，警方則動用防暴警力維持秩序，並以盾牌組成封鎖線阻止人群靠近球場，導致部分道路一度遭到封閉，周邊地鐵站也受到影響。

示威者關注福利及毒品問題

在揭幕戰之前，在阿茲特克球場外就已經有大批球迷身穿主隊綠色球衣、頭戴帽子及攜帶紀念品排隊等候入場，人龍延伸數百米，部分觀眾需長時間輪候。場內則有球迷高歌助威，準備迎接開幕戰。有人形容能再次在墨西哥舉辦世界盃「令人自豪」，並稱球場為「我們的聖殿」。

墨西哥城多個地區同時出現示威活動。包括教師工會、失蹤人口家屬及其他社會團體，借世界盃帶來的全球關注度表達訴求，議題涵蓋加薪、退休福利、教育資源不足及打擊毒品暴力等。

約數千名教師從全國多地前往首都，向阿茲特克球場方向遊行，並在市中心宪法廣場（Zocalo）一帶設置帳篷營地及封鎖部分道路，導致多條幹道受阻。部分工會更揚言，除非政府回應訴求，否則將試圖阻止開幕戰舉行。

數百名防暴警察戒備

墨西哥政府已將開幕當日定為公共假期，以疏導交通及應對人流壓力，並在市內及球場周邊部署數百名防暴警察，加強安全及交通管制。當局亦呼籲球迷提早前往球場，以免受示威及封路影響。

墨西哥總統希恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）周三（6月10日）表示，已全面掌控局勢，強調開幕活動將如期舉行。她呼籲入場球迷提早四小時出發，表示「最終一定能入場」。

相關新聞：世界盃2026︱開幕前夕美駐墨使館發旅遊警告 提防綁架等活動

不過，有市民批評政府過度投入資源美化城市迎接賽事，卻未能解決基建及民生問題。亦有球迷指門票價格高昂，部分開幕戰門票高達數千美元，遠超一般市民負擔能力。國際足協（FIFA）則回應指票價與其他大型體育賽事相若。

有入場球迷表示，雖然對票價及安排有所不滿，但仍選擇入場觀賽，形容「這是激情所在」。亦有球迷認為，示威最終難以影響賽事進行，預期開幕熱潮將沖淡社會緊張氣氛。

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