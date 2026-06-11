五角大樓疑發現危險品 多層樓封鎖疏散 人員穿防護裝備戒備

CNN報道，美國國防部五角大樓周四（11日）發生懷疑危險物質事故（hazardous materials incident），大樓內多個樓層及走廊被緊急封鎖，部分區域人員需疏散。美國國防部表示，建築物內部系統偵測到空氣質素異常，當局已啟動預防性安全措施。

五角大樓發言人帕內爾（Sean Parnell）證實，大樓系統發現空氣質素問題，現階段正評估事件嚴重程度。他表示，國防部已按既定程序啟動防護措施，包括向受影響區域發出「原地避難」（shelter-in-place）指令，應變團隊亦已到場支援大樓內人員。

CNN引述消息人士報道，五角大樓第2至第5層、第四至第七走廊範圍已被封鎖。另有消息稱，大樓內警員已配戴防毒面具及全套化學防護裝備執勤，以防範潛在風險。

五角大樓部隊保護局危險物質應變小組已聯同阿靈頓縣消防局展開調查及處理工作。阿靈頓消防及緊急醫療服務部門亦在社交平台證實，危險物質處理隊伍正於五角大樓執行任務。