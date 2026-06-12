StripChat｜東京2男1女性愛直播被捕 一年辦500場吸金億日元

日本東京警視廳破獲一宗公然猥褻案，2男1女涉嫌透過海外知名成人網「StripChat」進行性愛直播，單場一度有達8000人同時觀看，獲利約100萬日圓（約4.88萬港元）。3人落網後承認犯行。

被捕者分別是無業男子新川慎也（31歲）和富塚翔星（27歲），以及22歲學校兼職員工宮島桃子。 3人被控於4月13日晚上，在歌舞伎町一間酒店房內，透過海外成人直播網站「StripChat」直播性愛過程。

單場多達8000人收看

日媒報道，這次直播首25分鐘免費，他們用手遮住敏感部位，最熱鬧時一度有8,000名觀眾同時觀看。之後的內容觀眾需經網站支付加密貨幣「打賞」才可觀看，每分鐘約120日圓（約5.86港元），全片收入達100萬日圓。

警視廳進一步掌握，新川疑自2025年6月前後開始，以相同模式持續運作，約一年內安排約200名女性參與演出，累計直播約500次，不法收入可能達到1億日圓（約488萬港元）。警方正在調查直播活動是否還有其他人涉案、相關資金的用途以及分配情形。