美國駐緬甸外交官陳屍酒店 泰女涉謀殺被拘

美國駐緬甸大使館一名男性僱員，約兩周前被發現死於仰光一家長租公寓酒店。當地警方認為此案涉及凶殺，已拘留一名泰國籍女性進行調查。目前各方未有公開死者死因、案發經過和兩人關係等關鍵細節。

當地時間6月11日，據3位不具名美國駐緬甸外交界人士透露，死者遺體約2周前在仰光櫻花公寓酒店（Sakura Residence & Hotel）被發現。這家酒店以長期租賃服務為主，距美國大使館約1.5公里，是外交官、商界人士和外籍訪客的常用住處。

仰光櫻花公寓酒店。 官網照片

美國國務院在回覆書面詢問時，確認一名派駐仰光使館的美國政府僱員死亡，但表示「出於對家屬及親友隱私的尊重，目前沒有進一步信息可以提供」，未透露死者姓名、死因和案情。美國駐泰國的官員和駐緬甸大使館均表示，需要將問題轉交美國國務院處理。

泰國外交部表示，已向被羈押的女性提供領事協助，並通知了她的家屬，此外不再置評。