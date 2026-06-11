英國國防部長賀理安辭職 抗議國防資源不足

英國國防部長賀理安周四突然辭職，抗議「國防投資計劃」（DIP）預算不足。

賀理安在辭職信中表示，他在本周一（6月8日）下午，終於收到拖延已久的「國防投資計劃」（DIP）的完整財務分配方案，然而，他認為該方案預算規模「遠遠低於在當前危險時期，國防和國家安全所需要的資金水準」。

賀理安強調，他已向首相施賢明確表示，如果預算不能給軍隊足夠的資源，他就無法接受。如今「不達標」的預算案出爐，他除了辭去國防大臣一職外「別無選擇」。

「國防投資計畫」是英國未來國防開支的官方計劃書，涵蓋10年內採購新軍事裝備、建設國防基礎設施等。國防部去年內部評估後，向政府要求未來4年內額外增加280億英鎊（近2930億港元）的軍費，由於雙方針對預算金額談不攏，計劃一直未公布。

施紀賢周三在下議院表示，希望布下月初北約峰會之前公布相關計劃，向國際盟友展示英國的國防決心。