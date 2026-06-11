加州華裔婦困梳化床罅15小時窒息亡 兩女兒涉謀殺被捕

加州聖地牙哥（San Diego）一對50餘歲姊妹，因涉嫌謀殺其81歲母親被捕。她們的母親於今年三月被發現陳屍於住處一張梳化床，疑以不尋常姿勢被困長達15小時未獲救助，最終因姿勢性窒息死亡。

「以尷尬姿勢躺在床上」

綜合《洛杉磯時報》及SFGate報道，案發於3月6日午夜前，聖地牙哥調度中心接報。報案人稱，家人發現81歲的楊坤英（Kun-Ying Yang，音譯）在公寓內失去反應。

警察和消防員趕到現場時，發現楊「以一個尷尬的姿勢躺在床上」。儘管急救人員立即採取了搶救措施，楊當場被宣布死亡。警方在3月12日發布的新聞稿中描述了此情況，並表示調查人員迅速認為現場情況可疑，隨即展開兇殺案調查。

另涉疏忽及虐待長者

聖地牙哥警官利希（Christopher Leahy）6月4日向《聖地牙哥聯合論壇報》透露，探員相信，楊實際上是臉朝下被困在梳化與床架之間的狹窄空間，至少長達15個小時沒人理。利希表示：「她顯然不應該在那個位置，而且沒有人採取措施將她移開，或為她尋求適當的醫療護理。」

驗屍報告證實，楊的死因是姿勢性窒息，而疏忽是導致她死亡的一個重要因素。此外，警方在訪談過程中還了解到，涉案住處另有疏忽和對長者照顧不周的指控。

死者的兩名女兒，分別是53歲的Rebecca Wu和52歲的Ingrid Wu，周四因涉嫌謀殺被警方逮捕。監獄記錄顯示，兩人均被控一級謀殺罪及虐待長者重罪。

利希向媒體指出，虐待長者的指控與她們涉嫌疏忽照顧同住的88歲父親有關。姊妹倆目前被關押，不得保釋，下周一提堂。