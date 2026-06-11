曼谷四面佛爆炸案︱2維吾爾男泰國被判死 致20亡包括5內地人2港人

泰國曼谷港人旅遊熱點之一的四面佛，2015年發生大爆炸，導致20人死逾百人傷。涉案2名維吾爾族男子今日被泰國法院判處死刑。

外交部：支持泰方依法審判

中國外交部發言人林劍周四（11日）在例行記者會上表示，當年的恐襲爆炸，造成包括7名中國公民在內，20人罹難，100多人受傷，施襲者毫無人性、罪大惡極。中方支持泰方依法審判，嚴懲兇手。路透社報道，7名中國藉死者中，兩人來自香港。

案件審訊十年涉逾450名證人

泰媒《民族報》等報道，2名中國籍維吾爾男被告，因控辯雙方傳召超過450名證人，涉及卷宗多達數萬頁，期間因多項程序延宕等問題，至案件經過逾10年審理，成為泰國近年來歷時最久、最受矚目的刑事案件之一。

法院認定，兩名被告米雷利（Yusufu Mieraili）和穆罕默德（Bilal Mohammed）在2015年8月於四面佛放置炸彈，預謀殺人及殺人未遂等罪名成立。

米雷利聞判後在庭上表示，「泰國司法已死」，並指他不接受這一切，自己並未做錯任何事。



辯護律師朱查（Choochat Kanpai）表示，2名被告將提出上訴，因為案件仍有許多部分未被法院充分考量，包括被告在訴訟期間所受的待遇。

當年四面佛爆炸案發生前數周，泰國政府遣返109名維吾爾人回中國。事發後，有分析認為，懷疑事件與新疆分離主義運動的支持者有關，但泰國警方進行調查後認為，襲擊者是專門協助維吾爾族人偷渡的人口販子，因為不滿意泰國當局嚴厲打壓，而發動暴力襲擊報復。