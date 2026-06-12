日本熊出沒｜京都天橋立驚現野熊 海泳穿越景區終遭麻醉捕獲

日本京都府宮津市的知名風景名勝「天橋立」昨日（10日）下午驚傳黑熊出沒事件。一頭成年雄性野熊闖入景區，沿沙洲步行約300米後跳入海中游泳，進入附近住宅區。當局封閉景區約2.6公里路段，經過近6小時監控，最終於晚間以麻醉槍成功捕獲，全程未造成人員傷亡。

景區遊客疏散封路

據《京都新聞》及多家媒體報道，昨日下午4時30分左右，有民眾在天橋立北側發現一頭熊，隨即向警方通報。京都府警宮津警署接報後，立即封鎖天橋立內約2.6公里長的沙洲路段，禁止遊客及民眾進入，以確保安全。

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這頭熊沿着天橋立向南行走約300米後，跳入內海「阿蘇海」游泳。現場民眾拍攝到的影片顯示，野熊在海中奮力划水，成功橫渡海面，上岸後進入宮津市江尻地區的住宅區，最終躲藏於一處雜木林中。警方與京都府職員持續在現場監視熊的動向，附近居民亦提高警覺。

雄性月輪熊 體長1.3米重97公斤

直至晚間10時過後，受京都府委託的民間業者向熊發射兩發麻醉彈。等待約40分鐘後，熊因藥效失去行動能力，順利被捕獲。其後，該熊被執行安樂死。

京都府其後確認，被捕獲的熊為一頭成年雄性月輪熊（亞洲黑熊亞種），體長約1.3米、體重97公斤。天橋立沙洲上生長着數千株松樹，與宮城縣的「松島」、廣島縣的「宮島」並列為日本三景，每年吸引大批國內外遊客造訪，熊隻出沒實屬罕見。

