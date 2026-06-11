世界盃2026︱開幕前夕美駐墨使館發旅遊警告 提防綁架等活動

2026年美加墨世界盃將於香港時間周五（12日）凌晨3時揭開戰幔。在此項全球體育盛事開幕前夕，美國駐墨西哥大使館特別發出安全警示，提醒前往當地觀賽的旅客密切留意潛在的安全風險，並強烈建議在出行前查閱最新的旅遊警告。

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路透社報道，美國駐墨西哥大使館於當地時間週二（9日）在社交平台上發文，呼籲旅客「在出發前務必查看最新的旅遊警告級別及風險資訊」。



目前，美國國務院已對墨西哥各州及首都墨西哥城發布了不同級別的旅遊警告。該警告機制分為四級：一級為「採取常規預防措施」、二級為「提高警覺」、三級為「重新考慮出行」，最高四級為「切勿前往」。在墨西哥三個世界盃主辦城市中，位於哈利斯科州瓜達拉哈拉大都會區的薩波潘（Zapopan），被當局列為第三級警告地區；而首都墨西哥城以及位於新萊昂州蒙特雷附近的瓜達盧佩（Guadalupe），則同被列為第二級警告地區。

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美國國務院針對墨西哥的總體旅遊警告指出，旅客在當地可能面對恐怖主義、暴力犯罪及綁架等嚴峻風險。當局強烈建議美國公民避免在入黑後跨城市往返、切勿在街上隨意截停的士，並應盡量避免獨自出行，尤其是在偏遠地區。



在賽程編排方面，墨西哥國家隊將於墨西哥城進行三場小組賽中的兩場，當中包括週四（11日）迎戰南非的賽事揭幕戰，餘下一場小組賽則會在薩波潘舉行。於整屆世界盃期間，墨西哥合共將承辦十三場賽事，其中包括兩場三十二強及一場十六強淘汰賽。至於美國國家隊，則不會在墨西哥境內進行任何小組賽。