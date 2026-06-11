越南富國島︱酒店睇揮火棒表演出意外 港人頭部中招面腫髮焦︱有片

香港人近年喜愛前往越南富國島旅遊，有港人在社交平台抱怨，指日前在當地酒店看火球表演時，演出者失手將火棒直接掟中臉部，導致輕度燒傷， 面腫髮焦，但酒店只予一晚房費作賠償。

酒店只賠1晚房費被拒絕

涉事港人於Threads發帖，指早前在越南旅遊，在入住第二晚在酒店觀看拋火球表演，期間演出者失誤，揮舞火棒時打中地下，把火球彈向觀眾席，發帖港人不幸「中招」，「衝擊力好似成個籃球掉過黎，塊面紅腫，頭髮燒燶了」。

事主指，遭火球弄至輕度燒傷，需要到當地醫院求治。

傷者表示，事故令其輕度燒傷、面部紅腫及頭髮燒焦，原定旅遊第三日早上在酒店游泳及蒸氣浴，以及第四日出海等行程，全部要取消。

傷者不滿，酒店方面對事故態度敷衍，指事主只是輕傷，僅提出賠償一晚房費，但被事主拒絕接受。

事主指，回港要就面部做護理，事件令其浪費時間和心力，在網上分享經歷，是要提醒其他港人，前往富國島旅遊時要小心人身安全，特別是觀看特技表演時，謹慎考慮。事主批評，涉事酒店對觀看表演的住客缺乏安全保障。