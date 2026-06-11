NBA決賽︱特朗普遭喝倒彩 孫女IG發片遭踢爆「噓爆變歡呼」︱有片

美國總統特朗普（Donald Trump）當地時間6月8日現身NBA總冠軍賽第3戰，成為史上首位親赴總冠軍賽觀戰的現任美國總統。當天他帶著19歲的孫女凱伊（Kai Trump）到場觀賽，不過現場球迷一看到他就報以噓聲。凱伊事後在IG分享看球影片，卻被揭穿將原本的噓聲經後期製作變成歡呼聲，引發熱議。

不少網民直言凱伊把背景聲音換成歡呼聲。kaitrump@IG

網民諷：掩耳盜鈴

根據《The Mirror US》報道，當現場大螢幕拍到特朗普時，觀眾隨即爆出噓聲。而在演奏美國國歌時，特朗普和凱伊一同立正，祖孫倆人似乎對觀眾反應有些意外，但仍保持鎮定完成儀式。

相關新聞：NBA總決賽首迎現任總統︱安檢嚴格引不滿 特朗普坐包廂「瞌眼瞓」︱有片

6月10日，凱伊在IG分享一段和爺爺在國歌演奏時的影片並表達感謝，卻遭大批網友指出聲音「有問題」。

許多網友對比當晚實際情況，質疑影片的噓聲疑似被移除，並用後期製作的歡呼聲取而代之，旨在淡化民眾對特朗普的不滿情緒。

有網友留言嘲諷其掩耳盜鈴，亦有人批評特朗普家族擅長扭曲事實。而當晚除了場內噓聲不斷，場外也有民眾批評，特朗普到場導致安保措施大幅升級並封鎖周邊街區，令球迷感到不滿。

