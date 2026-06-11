自民黨總裁選戰餘波︱高市早苗反駁抹黑怨「煩死了」 日網民：嫌煩就辭職︱有片

日本首相高市早苗卷入「抹黑門」風波，其團隊早前被指在去年自民黨黨首選舉期間，僱人製作影片抹黑競選對手。對此，高市早苗於6月8日就此事接受媒體採訪並予以否認。然而，在記者提問期間，現場麥克風卻捕捉到她小聲抱怨「煩死了」，畫面曝光後隨即引發日本輿論的強烈批評。

高市：絕不做這種事

6月8日，高市早苗在採訪現場面對媒體就該宗「抹黑門」的連番提問時，當場嚴正否認，並公開表示：「我絕不會做這種事。」

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雖然高市早苗口頭上作出了澄清，但現場的錄音與畫面卻暴露出她的不耐煩。現場麥克風清晰捕捉到，當一名女記者正在就抹黑事件詳細提問時，高市早苗在低頭小聲嘟囔抱怨了一句「煩死了」，該不滿神情與言論被在場的攝像機全程拍下。

畫面曝光後引發日本網民狂轟，紛紛諷刺她「嫌煩就辭職別幹了」，令風波進一步發酵。

據日本《周刊文春》早前爆料稱，在自民黨黨首選舉期間，高市早苗的團隊涉嫌利用人工智能（AI），批量製作並在網絡上傳播針對競爭對手的負面抹黑視頻。

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