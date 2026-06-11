日本「猩界木村拓哉」︱動物明星「清正」遭女友趕走 知衰沉思樣變表情包 ︱有片

日本名古屋 12 歲網紅大猩猩「清正」，近日被遊客拍到疑與配偶大吵一架，結果慘遭強行驅逐出場。一段牠獨自躲在角落、神情無比落寞的影片隨即在網上瘋傳，笑翻大批網民。

其實是「猩二代」

從曝光的片段可見，這隻平日威風凜凜的明星雄性大猩猩，此時正面壁般獨自坐在欄杆角落，全程悶聲不吭。牠不僅雙手交疊抱臂，更不時低頭沉思、眼神放空，彷彿正在深刻反思自己到底哪一步走錯了。這副寫實的模樣，被不少網民笑稱完美詮釋了「遇上家庭矛盾的中年男人」。

清正的父親沙巴尼（Shabani）。新華社

事實上，今年12歲的「清正」是繼其明星父親「沙巴尼」後爆紅的「猩二代」。今年4月，牠才因眼神桀驁不馴、單手自信接過飼育員拋出的食物而風靡網絡，被大批網民封為「猩界木村拓哉」。

