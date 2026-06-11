以巴衝突︱李在明：以軍蠻橫逾越底線 要不是總統身份早就批評了︱有片

南韓總統李在明（Lee Jae-myung）於6月8日召開就職一周年記者會，罕有對以色列軍方發出強烈譴責。李在明透露，日前以軍在國際水域武力攔截加沙援助船隊，並扣押兩名南韓公民，此舉已嚴重侵犯南韓主權、違反國際準則及人權，本質上「如同綁架」。

兩韓國人援助加沙卻遭以軍扣押

當天（8日），李在明提到了以色列軍方在國際水域攔截加沙援助船隊並扣押船隊中的南韓公民一事。

李在明說：「我通常避免談及以色列，對於以色列軍隊在加沙地帶採取的過度行動，作為韓國總統，我本打算不予評論，但還是指出了這一點，因為我認為他們做得太過分了。然而，此後難道沒有發生進一步侵犯我們公民人權的事件嗎？這難道不意味著存在難以理解且不能容忍的侵犯人權行為嗎？」

他更表示，如果自己是普通民眾可能早就批評以軍行徑了，但作為南韓總統，一直在努力克制自己的言論。

試圖向巴勒斯坦加沙地帶運送人道物資的「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）日前遭以色列軍方攔截及扣押，事件引發巨大爭議。 路透社

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他繼續說：「這還涉及到國際准則的問題。這件事難道不是在公海上發生的嗎？既然公海航行自由受到保障，這難道不是對我們公民的綁架嗎？我們不得不指出這個問題，因為這侵犯了主權，違反了國際准則，侵犯了人權。」

5月18日，載有兩名南韓和平活動家的加沙援助船隊被以色列軍隊扣押。5月20日，李在明譴責稱，以色列當局至少應該遵守最基本的國際准則。

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他表示，以色列的做法過於不人道，已經嚴重逾越底線，應按原則處理。他指出，交戰國之間如何行動，那不是韓方該介入的問題，但第三國船隻只是前往提供援助或進行志願活動，卻遭到扣押，這種做法不合理，應提出抗議。

性質與二戰日軍無異

4月10日，李在明曾轉發「巴勒斯坦兒童疑被以軍從樓頂扔下」的視頻，並表示：「需要核實此事是否屬實，若屬實，又採取了哪些應對措施。」

李在明說，「我們譴責（二戰期間日軍）強制征用慰安婦的行徑，這與我們對猶太人（遭納粹）大屠殺及其他各類戰時屠殺行為的譴責，在性質上並無二致。」