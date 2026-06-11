北愛反移民騷亂︱英政要斥馬斯克煽風點火：惡意人士應遠離鍵盤

英國北愛爾蘭首府貝爾法斯特發生持刀襲擊案後，全球首富馬斯克等英美反移民意見領袖，在社交媒體呼籲民眾上街。英國執政工黨女主席特利指責馬斯克及社交媒體，在貝爾法斯特周二爆發的反移民騷亂中「扮演了某種角色」。

曾多次指責英警針對白人

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特利指許多「惡意行為者」身處遠方利用網絡煽風點火，自身無需承擔風險，卻讓英國的普通家庭身處險境。她強調，作為公眾人物，馬斯克有責任呼籲冷靜，而非激化不滿、仇恨。北愛爾蘭司法部長內奧米·朗也指煽動情緒的「惡意」人士應「遠離鍵盤」。

面對指控，馬斯克聲稱贊同英國右翼評論員古德溫的一篇帖文。帖文說，真正點燃局勢的是「刻意推行的大規模失控移民與開放邊境政策」。馬斯克曾多次指責英國警方存在針對白人的種族歧視。