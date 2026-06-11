世界盃2026｜索馬里球證遭美拒入境返國獲英雄式迎接 FIFA遺憾：無法掌控一切

原定成為史上首位執法世界盃決賽周的索馬里籍球證阿坦（Omar Artan），早前持有效簽證抵達美國時遭海關拒絕入境，被迫無緣今屆世盃。國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）周三（10日）對此表示遺憾，但無奈坦言FIFA並非「世界之王」，無法干預各國簽證決定。與此同時，夢碎的阿坦返回索馬里首都摩加迪沙時，獲數千民眾英雄式歡迎，他矢言絕不放棄，誓要踏上來屆世盃舞台。

恩芬天奴：FIFA無法掌控政府決策

世界盃開鑼在即，恩芬天奴在賽前記者會上被問及阿坦及部分伊朗隊後勤人員遭美國拒簽或拒絕入境一事，是否意味FIFA對賽事「失去控制」。恩芬天奴回應指，阿坦的遭遇令人遺憾，FIFA會嘗試溝通並尋求解決辦法，但他強調：「我們必須尊重一個事實：FIFA只是一個體育組織，並非可以支配各國政府和警察力量的『世界之王』，我們無法掌控一切。」

持有效簽證被拒 阿坦感極度失望

阿坦於2025年當選非洲最佳男子球證，是該洲頂尖球證之一。他早前受訪時透露，自己早前已透過大使館獲發赴美簽證，證件絕對合法有效，但上周抵達邁阿密後，卻被美國海關及邊境保護局以未有公開說明的「背景審查疑慮」拒絕入境，其後更被剔出世盃執法名單。他直言對畢生最大心願落空感到極度失望。

返國變國家英雄 總理讚贏得百萬人心

不過，當阿坦周三（10日）返抵摩加迪沙時，卻獲數百名支持者揮舞國旗接機，警方需護送他前往貴賓區。其後更有數千名球迷湧入當地體育場為他舉行歡迎儀式，全場高唱愛國歌曲。

索馬里總理巴雷（Hamza Abdi Barre）親自接見阿坦，並在社交平台讚揚他雖然未能踏上世盃賽場，但「已贏得數百萬人的心，並在歷史上留下名字」。阿坦向傳媒及支持者承諾，未來一定會出現在世盃賽場上，並呼籲該國年輕人以國家為榮。

聯合國籲檢視移民政策

阿坦遭拒入境事件引發國際球壇廣泛關注，外界質疑美國作為主辦國之一，能否公平處理參賽人員的入境安排。據悉，索馬里是美國政府最新旅行限制措施涵蓋的近40個國家之一。聯合國人權事務高級專員周三亦發聲，呼籲各國尤其是美國應重新檢視相關移民政策，避免影響國際體育賽事的正常運作。