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伊朗局勢｜特朗普稱將「猛烈攻擊」 宣稱美國正抽取伊朗石油

即時國際
更新時間：00:54 2026-06-11 HKT
發佈時間：00:54 2026-06-11 HKT

美國總統特朗普周三表示，如未能與伊朗達成和平協議，美方將對伊朗展開「非常猛烈」攻擊，並指已就近期局勢展開軍事行動。他同時透露，美國已持續從伊朗「抽取石油」。

每日抽取數百萬桶石油

特朗普在白宮會見傳媒時表示：「我們會攻擊他們，會非常猛烈地攻擊他們。」他亦提及伊朗在霍爾茲海峽，擊落美軍阿帕奇直升機事件掛鈎，並稱美方將在周三採取行動。

特朗普同時聲稱，美國已經從伊朗「每日抽取數百萬桶石油」，並指相關行動已持續一段時間，「只是伊朗剛剛才發現」。

他表示，油價目前維持在每桶85至90美元水平，而非原本可能的250美元，暗示與美方行動有關，但未交代任何軍事或技術細節。

強調仍尋求達成協議

特朗普同時強調美方仍希望與伊朗達成協議，形容目標是「一份有意義、有效的協議」。他又稱，伊朗已同意不發展核武，但相關協議仍需正式簽署落實。

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