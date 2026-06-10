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日本1歲B生日慘被「蛋糕壓臉」痛哭 網民瘋狂檢舉當局介入保護

即時國際
更新時間：19:54 2026-06-10 HKT
發佈時間：19:54 2026-06-10 HKT

日本福岡縣一對「非常父母」疑似為了吸引流量，在TikTok上載虐兒行為的影像，引發網民炮轟。事件發酵數天，當地兒童相談所接獲近200宗通報後介入調查，據報已臨時保護疑似受虐幼兒，警方也介入調查是否涉及違法行為。

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網民起底這對「非常父母」的瘋狂行為，包括在1歲生日會上，數次將蛋糕壓向孩子的臉，即使孩子嚎啕大哭也未停手，旁邊的大人還玩笑歡呼，令人心寒。另外還有讓孩子舔啤酒、將孩子整個頭沒入浴缸水中阻止其呼吸等危險行為。網民極度關注事件，其中一個X用戶轉載相關影片，瀏覽次數逾730萬。

限制留言刪帳號潛水

事件曝光後，事主起初關閉TikTok評論功能，但無法遏制民怨，最後直接註銷社交平台帳號。日本網民紛紛向當局舉報，公立兒童福利機構「兒童相談所」轄下福岡縣福祉勞動部兒童福祉課負責人透露，「6月5日至8日之間，收到約200宗電話和電郵舉報疑似虐待」。

有報道引述消息人士稱，涉事兒童已獲臨時保護，初步確認身上無明顯外傷。當局基於隱私保護原則，未有進一步說明相關細節。

另外，當地警方也表示，接獲數十宗來自民眾的通報，已掌握影片內容及發布者身分，正在調查事發經過，以及調查相關行為是否違反兒童保護及其他相關法令。

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