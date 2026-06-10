世界盃2026｜小組賽門票銷情慘淡 伊朗隊賽事賣剩1.6萬張

2026年美加墨世界盃將於本港時間6月12日揭幕，進入2天倒數。今屆小組賽門票銷情欠佳，國際足協（FIFA）官方轉售平台上掛牌出售的門票多達17.6萬張。美國開始出現向部分地區民眾、軍人等派飛的消息。



數據顯示，觀眾對不同球隊之間的熱情「存在巨大差異」。伊朗隊的比賽有多達1.6萬張門票尚未售出；沙特阿拉伯隊的三場小組賽平均每場均有約3900張門票未售出。就連東道主美國隊的賽事也「賣不動」，首場對陣巴拉圭的比賽有4400張門票待售。

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今屆世界盃門票被轟「貴到離譜」，特別是一些焦點賽事的票價。例如美國隊首戰對陣巴拉圭，普通票最貴賣到2735美元（約21400港元），甚至貴過2022年卡塔爾世界盃決賽的最終票價。

2026年世界盃由美國、加拿大及墨西哥聯合主辦，賽事將於本周四開幕。路透社

就連美國總統特朗普也說他不會買這麼貴的票，他近日接受《紐約郵報》採訪時說道：「我當然很想去現場，但說實話，我也不會付錢。」

有球迷組織估計，今年夏天現場追隨一支球隊觀看世界盃的總成本約為4年前的5倍。