遊日注意｜JR東日本明春停用磁力小車票 改掃QR碼入閘

JR東日本宣布，自2027年春季起，短程車票將由磁條票逐步換成為二維碼票，同時車票尺寸會增大，以提高掃碼入閘的便利性。



更改的短程車票（乘坐距離100公里以內），原本是3厘米乘5.75厘米的小張磁條車票，入閘時整張投入閘機內，明年春季起將改為使用5.75厘米乘8.5厘米的車票，票面印上QR碼，改為掃碼入閘。目前新幹線和特快列車使用的較大尺寸車票將不受影響。

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JR東日本表示，取消磁條車票可以減少回收處理帶來的環境影響，也可消除車票卡在自動檢票閘機中造成的不便。該公司期望未來逐步過渡至新車票及IC卡無票出行，屈時將重新規劃售票機，改善車站空間運用。

綠色窗口試推AI客服

另外，JR東日本綠色窗口將試推AI輔助服務，透過多語言對話和引導，協助組織和確認乘客需求，從詢問行程段、日期時間、人數，到分析折扣和出票，都交給AI，以便車站工作人員專注提供需要人腦判斷的銷售支援。