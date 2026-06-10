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日本Sharp堺工廠拆除作業 電梯配重錘墜落砸死62歲工人

即時國際
更新時間：16:48 2026-06-10 HKT
發佈時間：16:48 2026-06-10 HKT

日本知名家電大廠Sharp位於大阪堺市的舊工廠9日發生恐怖意外，電梯配重錘墜落，一名正在執行拆除作業的62歲男性工人被砸中，當場喪命。

日媒引述警消人員表示，事發當時，廠區建築內一部用於搬運資材的電梯停在一樓，正進行拆除工程。死者橋元輝信自上午6時起，在電梯車廂頂部作業。

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上午8時許，連接電梯車廂與配重錘的鏈條突然斷裂，導致重達10噸的配重錘瞬間墜落，直接砸在車廂上方，橋元被重壓兼夾在電梯與牆壁之間，急救人員抵達後確認他當場死亡。

事發地點位於南海電鐵堺站以西約3公里處，周邊為工廠與倉庫密集的產業區。SHARP堺工廠近年已停止生產，目前正進行廠房拆除工程。

大阪府警堺署與SHARP公司證實，死者為外判工工人，並非SHARP正職員工。目前警方與消防單位正在調查鏈條斷裂的確切原因。

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