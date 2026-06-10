愛潑斯坦案｜蓋茨周三接受國會閉門質詢 曾稱頻繁往來只為慈善合作

微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）周三將就與富豪性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，接受國會一個委員會問話。聽證會將閉門進行，但筆錄通常會稍後公開。

在司法部此前公布的一系列愛潑斯坦案調查文件中，蓋茨的名字多次出現。國會相關調查委員會主席、共和黨眾議員科默正式要求蓋茨作證。

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司法部檔案中有愛潑斯坦與蓋茨同場的照片。

司法部文件揭露了蓋茨和愛潑斯坦會面的日程安排、兩人之間關於慈善計畫的電子郵件往來，以及兩人參加同一個活動的照片。文件顯示，他們的合作關係始於2011年，即愛潑斯坦承認引誘未成年賣淫3年後，並至少持續到2014年底。

2019年7月，愛潑斯坦因涉嫌性交易未成年人及共謀性交易未成年人而被聯邦政府起訴。司法部指控愛潑斯坦在2002年至2005年間建立了一個龐大的未成年少女網絡，其中一些女孩年僅14歲，供其性虐待。他在2019年候審期間自殺身亡。

股神巴菲特（右）指出，淫媒案重創自己與蓋茨（左）之間的友誼。路透社

蓋茨並未被指控與愛潑斯坦有任何不當行為，並否認知曉愛潑斯坦虐待少女的行為。他表示，與愛潑斯坦見面只是為了討論慈善事業，並曾形容與愛潑斯坦交往是「一個巨大的錯誤」。

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克林頓堅稱與愛潑斯坦案相處期間未見任何異樣，並否認與按摩池女子有性行為。美國司法部

除了蓋茨，司法部公開的文件中，也有科技、金融、政治和其他產業的眾多權力人物出現。所有人都否認參與了愛潑斯坦的犯罪活動，但有些人至少在愛潑斯坦的性侵醜聞曝光後仍然與他保持或建立友誼。

美國前總統克林頓今年2月也曾接受國會閉門質詢長達6個多小時的質詢，內容涉及他20多年前與愛潑斯坦的交往。克林頓擔任總統期間，愛潑斯坦曾多次造訪白宮，克林頓也偶爾乘坐愛潑斯坦的私人飛機。

美國現任總統特朗普也曾與愛潑斯坦有過交往，眾議院委員會的民主黨人一直敦促特朗普作證。