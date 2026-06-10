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The Holme︱「倫敦白宮」20.4億元轉售 舊業主年半前賣入賺5.8億

即時國際
更新時間：09:02 2026-06-10 HKT
發佈時間：09:02 2026-06-10 HKT

一名神秘買家2024年底購入位於倫敦攝政公園、有「倫敦白宮」之稱的豪宅「The Holme」，業主日前以約1.95億英鎊（約20.48億港元）的價格將這座有40個房間的豪宅轉售，估計是英國有史以來第三昂貴的房地產交易。

The Holme在保密協議下完成交易，成交價相較於大約18個月前1.39億英鎊的購入價，大漲5600萬鎊（約5.88億港元）。這座頂級豪宅始建於1818年，是攝政公園宏偉設計的一部分，坐落於攝政公園中央湖畔，面積達2.9萬平方英尺。擁有40個房間、8個車庫、一個網球場、桑拿浴室等。

倫敦頂級住宅市場近年因稅率提高而低迷(英政府更擬於於2028年4月起開徵豪宅稅)，這筆最新的交易成為逆市奇葩。在英國地產史上，僅有極少數的住宅交易金額超越此次，包括4月英國地產開發商坎迪以超過2.7億英鎊（約28.35億港元）的價格，售出其位於倫敦切爾西區的家族住宅。2020年，一名許氏中國富翁於以2.1億英鎊買下倫敦騎士橋的豪宅Rutland Gate，有45間臥室。

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