持刀襲擊引發民怨 北愛爾蘭爆反移民示威 多間住宅及商舖被縱火焚毀

英國北愛爾蘭首府貝爾法斯特周二爆發反移民示威及騷亂，起因為日前一宗持刀襲擊案件引發社會強烈反彈。數百名示威者上街抗議，其間多處發生縱火及破壞事件，警方需出動裝甲車戒備維持秩序。

持刀案疑犯庇護身分留英

持刀襲擊案周一晚發生，一名40多歲男子在北貝爾法斯特遭嚴重刺傷，頸部及頭部重創，面部及背部亦有刀傷，目前仍在醫院接受治療，情況嚴重。現場發現一把利器，事發時有途人曾嘗試制止施襲者。網上流傳片段顯示，疑兇將事主壓倒後多次刺向其頭部，畫面極為血腥。

警方其後以企圖謀殺、管有攻擊性武器及恐嚇殺人等罪名，起訴一名30歲蘇丹籍男子，並將於周三在貝爾法斯特裁判法院提堂。警方指，疑犯於2023年以庇護申請獲准留在英國，並非國安監察名單人物。

事件迅速引發地區緊張情緒。周二有大批示威者上街，其間部分人縱火焚燒汽車及巴士，東貝爾法斯特一輛巴士亦被焚毀。

報道指，至少三間住宅及一間中東超市在騷亂中遭縱火。位於市內北西部Oakley Street、Legann Street及Crumlin Road一帶的房屋起火，有電視台片段顯示鄰近住戶包括嬰兒被緊急疏散。示威者亦企圖縱火焚燒位於市中心以南一間中東雜貨店。

警方表示，事件中約有100名示威者聚集並參與破壞行動，包括闖入民居及破壞門窗，部分住宅受損及起火。

施紀賢：事件「令人作嘔」

英國首相施紀賢（Keir Starmer）形容事件「令人作嘔」（sickening），並強調案件目前不被視為恐怖主義事件。北愛主要政黨領袖亦聯合譴責襲擊及其後騷亂，呼籲各方保持克制。

北愛警方則警告，暴力行為只會進一步加劇社區對立，呼籲民眾冷靜，避免局勢惡化。