NASA公布阿提米絲III號機組名單 2027年測試登月技術 為重返月球鋪路

美國太空總署（NASA）周二公布阿提米絲III號（Artemis III）任務機組名單，將由三名美國太空人及一名歐洲太空總署（ESA）太空人組成，執行下一階段載人登月技術測試任務，為美國未來重返月球表面鋪路。

美聯社報道，獲選參與任務的包括NASA太空人蘭迪・布雷斯尼克（Randy Bresnik）、法蘭克・魯比奧（Frank Rubio）、安德烈・道格拉斯（Andre Douglas），以及歐洲太空總署意大利籍太空人盧卡・帕米塔諾（Luca Parmitano）。

NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）在公布儀式上表示，阿提米絲III號機組將肩負推進人類重返月球的重要任務，並祝願團隊順利完成未來挑戰。

阿提米絲III號（Artemis III）任務機組名單，將由三名美國太空人及一名歐洲太空總署太空人組成。美聯社

今次任務預計於2027年執行，歷時約兩周，但不會前往月球或登陸月面。機組將留在地球軌道上，測試獵戶座（Orion）太空船與兩款登月器的對接技術，包括由SpaceX開發的星艦（Starship），以及藍色起源（Blue Origin）研製的Blue Moon登月器。

NASA表示，這項演練是未來載人登月前的重要技術驗證，將測試太空船之間的對接、系統整合及軌道操作能力。兩家企業目前正競逐成為NASA未來登月任務的主要合作夥伴。

不過，藍色起源近期遭遇挫折，其新一代重型火箭新格倫號（New Glenn）早前在佛羅里達州發射台進行引擎測試時發生爆炸。NASA阿提米絲計劃經理帕森斯（Jeremy Parsons）表示，事故屬研發過程中的學習機會，相信Blue Origin仍有能力趕及完成相關準備工作。

阿提米絲計劃是NASA自阿波羅計劃後最重要的載人探月項目，目標是在2028年再次將太空人送上月球表面，並建立長期駐留能力。NASA今年亦向包括藍色起源在內的四家公司批出數億美元合約，研發月球基地所需的登月器、月球車及無人機等設備。

NASA指出，建立月球基地不僅是重返月球的重要一步，更是未來載人前往火星的關鍵準備工作。