蘇格蘭陷教師短缺危機 中學削減課程及停辦科目 教育界促政府緊急介入

英國廣播公司（BBC）報道，蘇格蘭正面臨持續惡化的中學教師短缺問題，多間中學因缺乏專科教師，被迫削減課時，甚至暫停開設部分科目。當地教育界警告，情況已發展成教育危機，促請政府盡快制訂全國行動方案，增加教師招聘及改善師資流失問題。

部分學校無法提供課程

蘇格蘭教育總監協會（Association of Directors of Education in Scotland）表示，數學、科學、設計與科技、電腦科學等專科教師尤其短缺，導致不少學生無法在所有學年修讀完整課程。協會主席芬德利（Laurence Findlay）指出，教師荒情況持續多年且不斷惡化，部分學校已無法向特定年級提供家政、電腦科學及技術科目課程。

芬德利表示，校長現時需在有限人手下作出艱難取捨，形容教育系統已到達「臨界點」，認為政府有必要檢討教師招聘制度，並提升教師職業吸引力，以解決長期人手不足問題。

蘇格蘭正面臨持續惡化的中學教師短缺問題，多間中學因缺乏專科教師，被迫削減課時，甚至暫停開設部分科目。圖為蘇格蘭愛丁堡 / 法新社

代課老師補課或影響教學質素

學校領袖組織（School Leaders Scotland）副主席、斯通黑文（Stonehaven）麥基學院（Mackie Academy）校長莫爾（Louise Moir）表示，不論城市或鄉郊學校均面對招聘困難。她指出，學校近年愈來愈多需要根據現有人手調整課程安排，而非按學生需要提供完整科目選擇。部分代課教師亦需教授非專長學科，難以提供專科教師應有的教學質素。

莫爾透露，其校的現代語言科曾花費三至四年才完成編制，而家政科現時需以輪流形式授課。電腦科學科亦曾因師資不足，導致學生只能在中一修讀，至中三才重新以選修科形式開設。她坦言，學校正設法避免課程被迫取消，但情況愈來愈困難，「我們無法憑空變出教師」。

教師培訓課程學額未能填補

根據英國廣播公司（BBC）稱，自2016年至2024/25學年，蘇格蘭中學教師培訓課程（PGDE）累計有4,347個學額未能填補，多數學科均未達政府訂下的招生目標，其中數學、英語、現代語言及科學科短缺最為嚴重。以2024/25學年為例，化學科招生目標為159人，最終僅54人入讀；英語科目標248人，實際招生138人；數學科更只有75人報讀，遠低於250人的目標。

官方數據顯示，蘇格蘭去年共有359間公立中學，聘用近2.7萬名合資格教師，但部分專科教師人數極少，例如經濟學科在全國公立學校系統內僅有1名主修相關科目的教師。教育界憂慮，若問題持續，蘇格蘭中學未來將難以維持現有課程規模及教學水平。

蘇格蘭政府則表示，當地師生比例仍是全英國最低之一，班級規模亦屬較小水平，當局正持續推動教師招聘及教育人力規劃工作。