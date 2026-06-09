日本熊出沒｜宇都宮黑熊闖鬧市94校停課兩日 藏身民居草叢終中麻醉針落網

據日本放送協會（NHK）及當地媒體報道，日本近日接連發生熊隻闖入市區的事件。栃木縣宇都宮市市中心因有黑熊現蹤，導致全市多達94間市立中小學及多間高校連續兩日緊急停課。當局與獵友會經過連日搜捕，終於在今日（9日）下午於一處民居範圍內，發射麻醉針成功將這隻體長約1米、連日引起恐慌的黑熊生擒。然而，日前在福島縣咬傷4人的另一隻黑熊，至今依然在逃，鄰近學校仍維持高度警戒。

消防發射三發麻醉針制伏

事發於栃木縣宇都宮市，市民最早於上周六（6日）上午，在市中心繁忙街道目擊有一隻體長約1米的黑熊出沒，隨後當局接獲數十宗目擊通報，地點包括住宅區、中小學附近，甚至宇都宮大學校園，令居民極為恐慌。

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及至今日下午2時許，搜捕人員終於在距離JR宇都宮站以南約2公里的住宅區內，發現該隻黑熊藏身於一處民居的草叢中。下午2時30分過後，搜捕人員向黑熊合共發射了3發麻醉針，其中幾發成功擊中。至下午3時45分左右，藥效發作後，人員合力將被麻醉的黑熊抬進鐵籠運走。事件中無人受傷。

福島傷人黑熊仍在逃

「熊出沒」亦波及教學活動，宇都宮市教育委員會決定在周1（6月8日）和周2（6月9日），安排全市合共94間市立中小學及8間縣立學校臨時停課，宇都宮大學亦一度暫停授課。

與此同時，日本其他地區的熊患同樣嚴峻。福島市本月2日發生黑熊闖入製鋼工場及住宅區襲擊人類事件，導致4人受傷。事發一星期後，該隻傷人黑熊至今仍未落網。

福島市政府指出，本月4日至8日期間，距離事發地點半徑2公里範圍內仍相繼收到目擊黑熊的通報，目擊時間均為傍晚6時至翌日上午6時。其中在6日，有市民目擊黑熊在一所小學附近的河川沿岸出沒。目前，福島附近的中小學持續保持警戒，家長需每天親自駕車接送子女上下學。